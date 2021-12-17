На сході України загинув військовий

Протягом доби на Донбасі зафіксували п'ять обстрілів біля Новолуганського, Пісків, Золотого, Травневого та Павлополя

Внаслідок обстрілів бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі 16 грудня загинув український військовий. Ще один боєць дістав поранення. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Пораненого військового доставили до лікарні. Його стан оцінюють як задовільний.

Загалом вчора, 16 грудня, бойовики п'ять разів порушували режим тиші, зокрема один раз використовували заборонене озброєння.

У районі Золотого-4 та Травневого бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Новолуганського та Павлополя – зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових кулеметів. У штабі зазначили, що українські військові стріляли у відповідь, але з не забороненої зброї.

Станом на 7 ранку 17 грудня порушень режиму тиші не фіксували.

До слова, канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

Напередодні лідери 27 країн Європейського союзу одноголосно ухвалили рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії. Глава Ради ЄС Шарль Мішель попередив, що Кремль очікують на серйозні наслідки, якщо Росія вдасться до подальших військових дій проти України. Крім цього, в ЄС закликали Москву виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських угод.

Тим часом Макрон вважає, що за кілька тижнів Росія повернеться до «нормандського формату».

Нагадаємо, що 16 грудня європейські депутати запропонували відключити Росію від Swift у разі вторгнення в Україну. Європарламент прийняв резолюцію. Євродепутати вимагають від Москви негайно припинити погрожувати Україні.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.