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    Волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі

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    Комплекси&nbsp;Javelin є одними з найбільш ефективних протитанкових засобів ураження - Волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі
    Комплекси Javelin є одними з найбільш ефективних протитанкових засобів ураження
    фото: AFP/etty images

    Умови їхнього використання наведені у договорі про військову допомогу США Україні

    Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, що Україна отримала від США ще кілька років тому в рамках угоди про співпрацю, можуть бути використані в зоні проведення операції об’єднаних сил на Донбасі чи в іншому місці за двох умов. Таку думку виданню Obozrevatel висловив ветеран АТО, волонтер фонду «Повернись живим» Андрій Римарук.

    Волонтер нагадав, що умови використання цих комплексів наведені у «частково закритому» договорі про військову допомогу США Україні.

    «Це є зброя стримування. Ми її можемо використовувати виключно в разі наступу Російської Федерації або в разі перетину лінії розмежування бандформуваннями. Вона буде застосована виключно тоді, коли командування ЗСУ порахує це за потрібне», – зазначив ветеран АТО.

    Також Римарук нагадав, що ракети для протитанкових комплексів коштують досить дорого, а їх кількість в України невелика.

    «Нам треба чітко усвідомлювати, що в нас є не так вже й багато цих боєприпасів і вони є недешевими. Є досить багато типів ракет, які випускаються з БПЛА. Ціна питання коливається від $40 до $80 тис.», – підсумував волонтер.

    Нагадаємо, раніше голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Україна цього року отримає партію Javelin від США.

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    Теги: США ЗСУ зброя волонтер
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    Волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі