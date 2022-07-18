На Вінниччині відбулося прощання з хлопчиком, який загинув від атаки РФ (фото)

Родина загиблого хлопчика втекла з Херсона і планувала їхати до Молдови

Сьогодні, 18 липня у Никифорівцях на Вінниччині в останню путь провели восьмирічного Кирила Пʼяхіна, який загинув внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня. Про це повідомляє «Суспільне».

У батьків Кирило був єдиною дитиною. Після повномасштабного наступу його родина втекла з Херсона до Вінниці. Надалі планували виїхати у Молдову. У день обстрілу хлопчик поїхав до Вінниці зі своїм дядьком та бабусею, щоб зробити документи для перетину кордону. У момент вибуху хлопчик чекав своїх рідних в автомобілі, потрапив у вогняну пастку. Тіло ідентифікували за допомогою судово-медичної експертизи.

«Бабусі потрібен був паспорт, щоб виїхати до Молдови і взяти Кирила. Пішла паспорт робити і тут бабах. Кирило був в машині і дядько був в машині. Він зараз в реанімації», – розповів дядько хлопчика Іван.

Ховати Кирила вирішили у селі Никифорівці Немирівської громади, адже там мешкають єдині на Вінниччині родичі.

Відспівали хлопчика в місцевій церкві. На прощання прийшло чи не все село. Люди приносили квіти та ставали навколішки. До труни дитині поклали м’якого ведмедика. Це, за словами мами хлопчика Мар’яни, була улюблена іграшка сина – ведмедик Потап, з яким хлопчик спав.

За словами рідних, Кирило любив співати. Був дуже життєрадісною дитиною. Він народився 4 липня 2014, у рік, коли Росія розпочала війну в Україні.

Як відомо, серед жертв російської атаки на центр Вінниці, яка сталася 14 липня, троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років.У неділю, 17 липня, у Вінниці відбулось прощання з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка миттєво загинула внаслідок ракетного удару окупантів по місту.

Церемонія прощання пройшла у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. До собору прийшли кілька десятків містян з квітами та іграшками. Поховали дівчинку на міському кладовищі у Сабарові.

А з 7-річним Максимом та його мамою Вікторією прощалися у селі Мала Мочулка. Того дня родина поїхала до медичного центру за 170 кілометрів від дому. Це мав бути візит до стоматолога, але замість цього потрапили під ракетний удар – мама і син загинули одразу.

Медичний центр, в який влучила ракета, перетворився на згарище. 17 липня близькі прощалися з двома працівницями закладу – Катериною Гулою та Тетяною Харченко, які вийшли того дня на роботу допомагати людям. Ще двоє їхніх колег у лікарні.

У критичному стані і 8-річний Роман. Хлопця гелікоптером доправили до львівського опікового центру. Його мама Галина Олексів через удар росіян загинула одразу.