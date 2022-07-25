Вінниччина попрощалась із загиблим Героєм, капітаном Юрієм Тараном

покоління захисників, які ще вчора були студентами, а тепер вирішують долю країни

Юрій Таран був з покоління захисників, які ще вчора були студентами, а тепер вирішують долю країни

Люди навколішках проводжали воїна в останню путь

На Вінничині попрощались із молодим командиром 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців, капітаном Юрієм Тараном, який загинув 18 липня на Донецькому напрямку.

Жителі чотирьох сіл Гайсинської громади навколішки зустріли полеглого воїна. Живий ланцюг пам'яті простягнувся на 10 км.

«Юрій Таран пішов від нас. Командир роти, з яким ми пройшли кілька лютих боїв. Нашу війну на своїх плечах несуть отакі 25-річні командири середньої ланки. Вони буквально кілька років тому залишили студентську парту, а тепер вирішують долю країни. І тримаються прекрасно.

Нічим іншим, як наявністю особливих «генів» у нашого народу, я це пояснити не можу», – поділився спогадами про Юрія, командир 72 окремої механізованої бригади Ігор Луценко.

Молодого офіцера-піхотинця призначили командиром механізованого взводу у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. Та одразу після закінчення навчання, у складі підрозділу був скерований на виконання завдання у Луганську область, де у лютому 2019 року у 22-річному віці очолив роту.

Юрій Таран боронив державну цілісність на Світлодарській дузі, під Попасною, у Золотому, Верхньоторецькому.

А після масштабного вторгнення захищав Київщину. Бійці його підрозділу зупинили прорив противника на Броварському напрямку, знищили при цьому три танки та п'ятнадцять одиниць бойових машин піхоти, затрофеїли три БМП.

Підрозділ на чолі із Юрієм гнав ворога до кордону і на Харківщині, звільнивши низку населених пунктів.

Відновивши сили та ще з більшим бажання відновити територіальну цілісність своєї держави підрозділ Юрія продовжив виконувати завдання на найтяжкіших напрямках Донбасу.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служінням Українському народу Указом Президента України № 472/2022 від 6 липня 2022 року капітана Тарана Юрія Олександровича нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.