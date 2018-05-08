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    На День Європи стронгмени тягтимуть автобус з пасажирами

    19 травня у Вінниці традиційно відзначатимуть День Європи.
    З 12:00 на Центральному міському стадіоні розпочнеться фестиваль «Сила міст-5». Відомі українські стронгмени тягтимуть пасажирський автобус із школярами.  Фестиваль спорту «Сила міст -5»  проходитиме  на легкоатлетичному стадіоні та на площі біля «Планетарію». Спортсмени змагатимуться у матчевій
    • Сьогодні, 07:27
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    19 травня у Вінниці традиційно відзначатимуть День Європи.

    З 12:00 на Центральному міському стадіоні розпочнеться фестиваль «Сила міст-5». Відомі українські стронгмени тягтимуть пасажирський автобус із школярами. 
    Фестиваль спорту «Сила міст -5»  проходитиме  на легкоатлетичному стадіоні та на площі біля «Планетарію». Спортсмени змагатимуться у матчевій зустрічі міст України з легкої атлетики та за Кубок міста Вінниці з бар’єрного бігу за участю кращих спортсменів України. 
    «Родзинкою фестивалю «Сила міст-5» стануть показові виступи відомих стронгменів та встановлення рекорду з перетягування пасажирського автобуса, в якому сидітимуть школярі», -  повідомив  заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту міської ради Роман Семчук. 
    Також під час фестивалю проходитиме презентація спортивних шкіл та  клубів міста. Відбудуться змагання з армспорту. З різних куточків України приїдуть спортсмени на змагання  з черлідингу.
    Відбудеться і футбольний матч, який зіграють команди Вінницької міської ради та Вінницької ОДА.
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