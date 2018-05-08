На День Європи стронгмени тягтимуть автобус з пасажирами

19 травня у Вінниці традиційно відзначатимуть День Європи.

З 12:00 на Центральному міському стадіоні розпочнеться фестиваль «Сила міст-5». Відомі українські стронгмени тягтимуть пасажирський автобус із школярами. Фестиваль спорту «Сила міст -5» проходитиме на легкоатлетичному стадіоні та на площі біля «Планетарію». Спортсмени змагатимуться у матчевій



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19 травня у Вінниці традиційно відзначатимуть День Європи.

З 12:00 на Центральному міському стадіоні розпочнеться фестиваль «Сила міст-5». Відомі українські стронгмени тягтимуть пасажирський автобус із школярами.

Фестиваль спорту «Сила міст -5» проходитиме на легкоатлетичному стадіоні та на площі біля «Планетарію». Спортсмени змагатимуться у матчевій зустрічі міст України з легкої атлетики та за Кубок міста Вінниці з бар’єрного бігу за участю кращих спортсменів України.

«Родзинкою фестивалю «Сила міст-5» стануть показові виступи відомих стронгменів та встановлення рекорду з перетягування пасажирського автобуса, в якому сидітимуть школярі», - повідомив заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту міської ради Роман Семчук.

Також під час фестивалю проходитиме презентація спортивних шкіл та клубів міста. Відбудуться змагання з армспорту. З різних куточків України приїдуть спортсмени на змагання з черлідингу.

Відбудеться і футбольний матч, який зіграють команди Вінницької міської ради та Вінницької ОДА.