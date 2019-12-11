На вінницькому заводі виготовили паливозаправник для літаків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На 45-му експрементальному механічному заводі виготовили перший авіапаливозаправник «АПЗ – 20 – 632218»

45-ий експериментальний механічний завод у Вінниці отримує замовлення від держави. Працівники для фронту ремонтують військову техніку, виготовляють автомобілі ЗІЛ–131, які переобладнанні новими дизельними двигунами, розробили «автомайстерні на колесах» для ремонту танків і БТР, пересувні ремонтні станції для зарядки акумуляторів.

Міський голова Сергій Моргунов відзначив, що підприємству вдалося зберегти колектив у непрості часи. І на сьогоднішній день тут працює понад 300 людей.

«Коли почалися військові дії, працівники розпочали роботи захисні решітки для БТР, і тоді працювало близько 100 чоловік, а зара понад 300. Завод випускає військову техніку, замовлень у них більшає, колектив не зупиняється на досягнутому. Сьогодні нам представили нову розробку – авіазаправник. Я думаю, що він користуватиметься попитом і в цивільній авіації, і у військовій», - зазначив Сергій Моргунов.

Загалом за останні чотири роки на заводі розробили чотири типи авто паливозаправників для Міністерства оборони та чотири типи для Національної Гвардії, два типи модернізовано для служби пального Міністерства оборони. А цього року виготовили авіапаливозаправник. Оскільки в Україні таким виробництвом ніхто не займається, на консультації їздили до Німеччини.

«Вперше в Україні ми виготовили паливозаправник аеродромний. Наш завод такого раніше не робив, ми до цього довго йшли, розуміли усі складності. Їздили до Німеччини консультуватися із спеціалістами. Загальна його вага 32 т, палива може вміститися 20 кубів. В автомобілі обладнання європейських стандартів, встановлений дизельний двигун. Виробництво однієї такої машини у нас займає близько місяця. Наразі авіазаправник тестуємо, і до нового року передамо його в вексплуатацію. Хочу зазначити, що наразі Повітряні Сили України користуються заправниками, які виготовлені 40-50 років тому. Вартість нашої машини без шасі 1 млн 300 тис грн, що в рази дешевше пропозицій європейських компаній. До нас приїздив менеджер з Борисполя, і він був дуже здивований такою роботою, він не очікував, що ми можемо таке зробити», - розповів директор заводу Микола Чумак.

За словами директора 45-го експериментального механічного заводу, цей рік для підприємства видався насичений державними замовленнями. Обсяги замовлень від держави зросли.

«Обсяги виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року зросли більш ніж вдвічі. Також у нас збільшилася заробітна плата в середньому на 2000 грн», - додав Микола Чумак.