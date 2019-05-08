У Вінниці завершується встановлення символу набуття містом Магдебурзького права



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В історичному центрі міста, у сквері на вулиці Оводова, тривають завершальні роботи по облаштуванню унікального для Вінниці пам’ятника

Пам’ятник Магдебурзького права символізує давню культурно-правову єдність українських земель з Європою. Також виконано роботи з благоустрою самого скверу (ділянку між будинками №54 та 58 вул. Оводова). Тут встановили лавки, вуличні ліхтарі, вже є основа під колону. Пам’ятник планують відкрити в цьому місяці.

Монумент символізуватиме набуття містом Магдебурзького права, 380-річчя якого відзначили минулого року. Це один з найстаріших пам'ятників Вінниці, який повернеться до міста через 45 років. Нагадаємо, що гранітну колону, увінчану кулею, виготовили на початку ХХ ст. у Гнівані майстри відомого тоді на всю Європу підприємства Франца Ярошинського. На жаль, даних, якій саме події мали присвятити пам'ятник – не збереглося. Читайте також Військова частина Національної гвардії у Вінниці відзначає 52-гу річницю з дня створення Сьогодні, 16:06

Пізніше, у 1921 році, більшовицька влада встановила колону на місці сучасної Європейської площі у Вінниці на честь вшанування «борців за владу Рад». А у 1974 р. під час створення Меморіалу Слави її перевезли до села Павлівки Калинівського району. Цей пам'ятник відшукали у 2017 році. Завдяки зусиллям Центру історії Вінниці та активістів Вінницького історичного товариства він повернувся до міста.

«Колону реставрували, а у сквері, де її встановлять, провели роботи з благоустрою. Робітники поклали плитку, встановили вуличні ліхтарі, лавки, урни. Наразі вже встановлена гранітна основа, на якій буде колона», – каже заступник директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк.