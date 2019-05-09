Вінничани зможуть побачити проект «Ординація Вінниці 1790 року»



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Центр історії Вінниці запрошує вінничан приєднатись до історичного проекту-виставки «Ординація Вінниці 1790»

Захід відбудеться 18 травня під час відзначення у місті Дня Європи. Проект знайомитиме усіх бажаючих з важливою подією 18-го сторіччя в житті громади – появою Статуту міста 1790 року. Оригінал цього документу зберігається в бібліотеці Ягеллонського університету в Кракові.

«Ординація Вінниці 1790» – історична локація, присвячена Конституції міста XVIII ст., символам Магдебурзького права, життю городян того часу, яка буде розміщена на Майдані Незалежності. Оригінал цього документу знаходиться у книгосховищах Польщі. Зусиллями Центру історії Вінниці, Державного архіву Вінницької області і безпосередньої участі міського голови Сергія Моргунова вдалося отримати документ та зробити його копію. Його переклав українською вінницький дослідник Валерій Франчук і покажуть під час відзначення Дня Європи.

На локації відбуватиметься ознайомлення з унікальним двомовним виданням «Ординація Вінниці», що юридично врегульовувало провідні сфери міського життя.

«Цей установчий документ побачив світ, коли Річ Посполита йшла до свого занепаду, а король намагався втримати владу і водночас іти на певні поступки. Місто знову отримало самоврядний статус, втрачений вінницькими міщанами через економічні чинники на початку ХVІІІ століття. Ординація зафіксувала перетворення Вінниці на самостійну адміністративну та господарську одиницю, суттєво розширила межі і права міста й залишалась своєрідною Хартією вольностей вінничан аж до запровадження тут російських правових норм на початку 1796 року» - зазначив директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен.