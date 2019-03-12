Вісім перших місць посіли вінничани на обласному чемпіонаті з пауерліфтингу



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У змаганнях брали участь хлопці та дівчата

Нещодавно у Немирові відбувся чемпіонат області з пауерліфтингу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат.

У змаганнях взяли участь 120 спортсменів, з них 24 – з міської дитячо-юнацької спортивної школи (МДЮСШ) №5. Представники нашого міста вибороли вісім перших місць, шість других та п’ять третіх місць.

Золото отримали Білик Іван (вагова категорія 59 кг), Колодько Роман (вагова категорія 66 кг), Бондар Ірина (вагова категорія 72 кг), Яковлєв Роман (вагова категорія 74 кг).

Також перші місця отримали Безуглий Павло (вагова категорія 105 кг), Іщенко Василь, (вагова категорія 120 кг), Коренюк Максим (вагова категорія +120 кг) та Савостьяненко Владислав (вагова категорія 66 кг).