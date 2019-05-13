11 золотих медалей привезли вінничани з чемпіонат з боротьби самбо
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Чемпіонат з самбо відбувся у Берліні
На початку травня у столиці Німеччини відбувся відкритий чемпіонат Берліну з боротьби самбо.
У змаганнях взяли участь 8 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Вони здобули ІІІ командне місце та вибороли: 11 – І місць та 3 – ІІ місця.
Перші місця вибороли Дніпровський Володимир, Кобенда Олег, Головатюк Іван, Мрочко Артем, Максимчук Максим, Сусков Остап та Козоріз Микола, другі місця - Луканюк Ельшан та Мрочко Артем.