Автівка на Вінниччині збила на пішохідному переході велосипедиста



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Поліція розслідує причини аварії у Вінницькому районі, в якій загинув пенсіонер

У селі Якушинці Вінницького району Вінницької області стался дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пенсіонер. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась близько 13.30 на пішохідному переході. Попередньо встановлено, що 68-річний вінничанин потрапив під колеса іномарки Nissan Murano, коли з велосипедом на пішохідному переході перетинав проїзну частину дороги.

Травми, отримані потерпілим, виявились несумісними з життям.

На місці аварії слідчо-оперативна група поліції проводить першочергові слідчі дії, встановлюються обставини автопригоди.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Аварія сталася 3 серпня.

Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста.