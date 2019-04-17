Батьки школярів однієї із шкіл просять міську владу не забороняти шкільний табір



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На сайт міської ради вже зареєстрували відповідну петицію, яка на сьогодні набрала 99 підписів з 350 необхідних

Батьки школярів школи №19, яка знаходиться на Старому місті, обурені рішенням посадовців заборонити шкільний табір. Щоб улагодить непорозуміння, вони навіть зареєстрували петицію на сайті Міської ради.

Батьки розповідають, що минулого року відкрити табір їм не дала санепідемстанція. Там знайшли незначні порушення у їдальні. І хоч ці порушення були усунуті, дітей відправили до іншої школи. В цьому році обіцяють вчинити точно так само.

Батьки обурені таким рішенням, адже в їхній школі діють гуртки та секції.

На сайт міської ради вже зареєстрували відповідну петицію, яка на сьогодні набрала 99 підписів з 350 необхідних. До кінця збору залишився тиждень.

Джерело: vn.oblast.online