Чоловік з вилами напав на сільського дільничого у Тростянецькому районі



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25 квітня у Тростянецькому районі озброєний вилами зловмисник травмував дільничного офіцера поліції

За посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Пів на другу годину ночі до дільничного офіцера поліції надійшло повідомлення від голови сільської ради села Гордіївка про те, що 42-річний місцевий житель поводить себе агресивно та розгулює селом з сокирою та вилами у руках.

Дільничний офіцер поліції у форменому одязі на службовій автівці прибув на місце виклику та почав розмовляти з чоловіком, щоб він припинив протиправні дії. Натомість зловмисник накинувся на нього з вилами, травмував вухо та проколов щоку. Мешканці села, які стали свідками події, допомогли поліцейському затримати агресивного чоловіка та забрати у нього городній інструмент.

Зовнішні ознаки стану алкогольного сп’яніння у затриманого не виявлені. У нього взято кров на стан сп’яніння. Свій вчинок він пояснити не може.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку відповідно до ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків). За таке правопорушення передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Джерело: Vinbazar