Коронавірус наступає: в Києві за добу понад пів тисячі нових хворих

В останні дні в Києві збільшується добова кількість нових випадків Covid-19

За минулу добу, 23 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 547 людей. Це на 93 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 22 лютого було 454 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 135676 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 92498 осіб (за добу 195), померли 2602 особи (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 74025 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 196 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67527 осіб (за добу 230), померли 1228 людей (за добу 7).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1317694 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 23 лютого зафіксовано 5850 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 23 лютого у Києві було підтверджено 135129 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 454 осіб.

У Київській області було 73750 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 196 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.