ДФС у Вінницькій області поповнила бюджет на 16,5 мільйонів



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Фіскалии стверджують, що все завдяки перевіркам

У Державній фіскальній службі України у Вінницькій області повідомляють, що завдяки контрольно-перевірочній роботі до державного бюджету вдалося повернути 16,5 млн грн.

«Упродовж січня-березня 2019 року підрозділами аудиту ГУ ДФС у Вінницькій області завершено та узгоджено 44 планових та 76 позапланових перевірок юридичних осіб, а також 130 фактичних перевірок. Як наслідок, до бюджетів усіх рівнів було донараховано та пред’явлено до погашення 51,1 млн грн. Зазначена сума на 31,3 млн грн більше ніж у відповідному періоді минулого року», – йдеться в повідомлені.

Також у відомстві відмічають, що тривають перевірки і на збиткових підприємствах.

«Їм зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 6,3 млн грн, чим упереджено несплату податку на прибуток в наступних податкових періодах на 1,1 млн грн», – говорять фіскали.