Для озеленення Вінниці придбають 100 дерев
- Сьогодні, 14:16
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Комунальники проводять закупівлю саджанців
Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» проводить тендер на закупівлю саджанців дерев, з яких 94 штук - липа формована широколиста, 5 штук - слива дрібнопильчата (Сакура) та 1 саджанець катальпи бігнонієвидної Нана.
Інформацію про закупівлю опубліковано на prozorro.
Договір на купівлю розсадницької продукції мають намір укласти з підприємством «Запоріжзеленгосп» Запорізької обласної ради на 185 тис. гривень. Продукцію повинні поставити протягом 5 днів після підписання договору.
Відповідно до тендерної документації, дерева які закуплять, повинні відповідати певним характеристикам.
Липа формована широколиста. Штамбове дерево. Висота: 2,50 – 2,60 м. Висота крони: 0,5 - 0,7 м. Діаметр крони: 0,8-1,0м. Обхват ствола: 18-20 см. Вік рослини: 8 - 10 років. Приживлюваність – не менше 95%.
Слива дрібнопильчата (Сакура) Канзан (Prunus serrulata Kanzan). Штамбове дерево, привита форма. Висота: 2,50 – 2,80 м. Висота штамба: 1,7 – 2,0 м. Висота крони: 0,8 – 1,0 м. Вік рослини: 6 - 10 років. Приживлюваність – не менше 95%.
Катальпа бігнонієвидна Нана (Catalpa bignonioides Nana). Штамбове дерево, привита форма. Висота: 2,70 – 3,0 м. Висота штамба: 2,0 – 2,3 м. Висота крони: 0,6 – 0,8 м. Обхват ствола: 12-14 см. Вік рослини: 8 - 10 років. Приживлюваність – не менше 95%.
Нагадаємо, у Вінниці з початком реконструкції вулиці Замостянської зрізали липи. Пізніше міський голова зазначив, що по Замостянській планують висадити нові дерева і зберегти старі.