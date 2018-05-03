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    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення

    До початку нового опалювального сезону у місті заплановано замінити 6 км мереж централізованого опалення.
    Завдання - мінімізувати ризики поривів, зменшити енерговтрати та надати людям належну якість послуг. Про це повідомив мер Вінниці на сторінці у Фейсбуці.  «Великий обсяг робіт здійснюється по вулиці Зулінського. На цій ділянці передбачалось замінити на попередньо ізольовані 1,5 км труб, комунальники майже завершили працювати по цьому
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка

    До початку нового опалювального сезону у місті заплановано замінити 6 км мереж централізованого опалення.

    Завдання - мінімізувати ризики поривів, зменшити енерговтрати та надати людям належну якість послуг. Про це повідомив мер Вінниці на сторінці у Фейсбуці. 

    «Великий обсяг робіт здійснюється по вулиці Зулінського. На цій ділянці передбачалось замінити на попередньо ізольовані 1,5 км труб, комунальники майже завершили працювати по цьому об'єкту.

    І приступили до наступного – уже розпочалась реконструкція трубопроводів по вул. Привокзальній. Проводяться земляні роботи. Тут мають прокласти 120 м нових мереж» - йдеться у дописі чиновника. 

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    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення
    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення
    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення
    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення
    У Вінниці планують замінити 6 кілометрів мереж опалення


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    Вінниця опалення мер реконструкція
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