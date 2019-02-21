Вінничани вишикувались в черги на пошті, аби сплатити «комуналку»



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Банки пропонують альтернативу без черг і комісій

Сотні вінничан стоять в черзі, вже який день намагаються заплатити за комунальні послуги. Такий ажіотаж чи не у всіх відділеннях «Укрпошти» Вінниці. І так сталося не тому, що в них видають пенсії чи роздають гроші. Усі в один момент прийшли платити за комуналку.

Спочатку у «Фейсбуці» з’явилися перші причини таких черг, мовляв, через збій в системі. Але справжня причина виявилася банальною – брак кадрів в «Укрпошті», а разом з тим, що до них іде 60% людей платити за комуналку.

Працівники кажуть, що на мінімальну зарплату ніхто не хоче йти у такий «дурдом».

Вихід спочатку шукали в касах ЖЕКві, кинулися платити туди, але й там на них чекає черга. Але черг могло б ставати менше, якби усі причетні підключилися до роботи.

«В прозорому офісі немає представника від газової контори. Дуже багато людей скаржиться на це, потрібно робити звірки, багато неясно в рахунках. Також велике питання стоїть по розрахункам за електроенергію. Багато неточностей із показниками, люди приходять і жаліються», – зазначила Тетяна Калінчук, бухгалтер УК «Територія комфорту».

Директор Центру муніципальних систем управління Леонід Ткачук каже, що постачальники природного газу «Вінницягазбуд» і електричної енергії «ЕнергоВінниця» подали несвоєчасно дані про нарахування за попередній місць і тому вінничани почали в цьому місяці отримувати єдині рахунки трохи із запізненням.

Радить не забувати про інші методи проплати за спожиті комунальні послуги.

«Оплату комунальних послуг можна зробити у відділеннях «Укрпошти», «Ощадбанку», «Приват банку» та інших банках, також в касах Центрів обслуговуваннях споживачів», – додав Леонід Тимчук.

Також для сплати за комунальні послуги без черг можна скористатися спеціальними терміналами, які розташовані чи не у всіх торговельних центрах Вінниці. Такі є і в банках. Проплату за кілька хвилин можна зробити самостійно або за допомогою консультанта. На табло обриєте «Комунальні платежі», далі «Єдина квитанція», вводите свою адресу або номер особового рахунку.

«Ви можете повідмічати, що ви оплачуєте. Якщо, наприклад, оплачуєте за електроенергію, можна змінювати, відповідно показувати показники, які ви хочете вказати. Якщо не платите, то просто забираєте «галочки». Далі – 3 гривні комісії, оплачуєте і отримуєте квитанцію», – розповідає Віталіна Коловсіх, консультант.

Варто зауважити, що в деяких банках пенсіонери можуть здійснювати комунальні платежі в сумі 2000 гривень на місяць без комісії. Для всіх інших комісії різняться в залежності від місця оплати. Найвигідніше сплачувати через інтернет-версію «Приват-24» або через їхній же мобільний додаток. Комісія також відсутня. Сервіс онлайн-банкінгу має і «Ощадбанк».

Джерело: vinnitsa.info