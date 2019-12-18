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    Дві золоті медалі привезли вінничани з Всеукраїнського турніру з дзюдо

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    Дві золоті медалі привезли вінничани з Всеукраїнського турніру з дзюдо

    Вінничани продовжують прославляти рідний край

    Нещодавно у  місті Хмельницький відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо «NOVATOR CUP».
    У цих змаганнях взяли участь 7 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Вони вибороли два перших місця, одне друге та одне третє.
    Перші місця посіли Володимир Гуменний (вагова категорія 24 кг) та Остап Сусков (вагова категорія 55 кг).
    Друге місце у Миколи Усаченка (вагова категорія 27 кг). Третє посів Олег Кобенда (вагова категорія 34 кг).
    спорт дзюдо вінничани
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