Дві золоті медалі привезли вінничани з Всеукраїнського турніру з дзюдо
Вінничани продовжують прославляти рідний край
Нещодавно у місті Хмельницький відбувся Всеукраїнський турнір з дзюдо «NOVATOR CUP».
У цих змаганнях взяли участь 7 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Вони вибороли два перших місця, одне друге та одне третє.
Перші місця посіли Володимир Гуменний (вагова категорія 24 кг) та Остап Сусков (вагова категорія 55 кг).
Друге місце у Миколи Усаченка (вагова категорія 27 кг). Третє посів Олег Кобенда (вагова категорія 34 кг).