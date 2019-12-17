Вінничанку нагородили у Німеччині медаллю за боротьбу за права людини



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Учасниця АТО родом із Вінниці Ольга Бенда отримала медаль в галузі захисту прав людини імені доктора Райнера Гільдебрандта

Цю нагороду їй вручили у берлінському Музеї муру на знаменитому Checkpoint Charlie (колишній перехід між двома частинами Берліну).

Як повідомили в «Укрінформі», Ольга Бенда стала першою людиною з України, яка отримала цю нагороду. Олександра Гільдебрандт, директорка музею та засновниця медалі, розповіла, що про історію Ольги Бенди дізналася з книжки «Дівчата зрізають коси» і була настільки вражена, що не могла навіть спати.

Треба мати таку силу, так хотіти свободи для Вітчизни, так любити, щоби наважитися на такий крок! Ольга – сильна жінка, добра, світла, чудова. Хочу, щоб всі були такими, з неї можна брати приклад, – сказала Олександра Гільдебрандт, яка сама є колишньою українкою.

Повідомляється, що разом з Ольгою Бендою медаль отримав Денні Л’юїс Варрвік, колишній член американської бригади в Берліні. Повідомляється, що солдат армії США охороняв саме пункт переходу Checkpoint Charlie – кордон між Західним і Східним Берліном, на якому стоїть Музей муру.

Нагадаємо, що Ольга Бенда є ветеранкою 72-ї окремої механізованої бригади та має відзнаку за участь в АТО від Президента. У жовтні 2016 року Ольга розпочала службу в Авдіївці та була військовим кухарем. Внаслідок поранення на фронті (це сталося під час обстрілу 14 травня 2017-го) їй ампутували ногу та встановили протез. Після того почала служити у військкоматі.

Також Ольга Бенда є переможницею фотоконкурсу «Міс мілітарі фентазі 2018», а восени цього року стала єдиною жінкою з 42 тисяч учасників, яка бігла Марафон морської піхоти США з протезом на нозі.

У 2014 почалася російська військова агресія в Україні. Напад на українські території став одночасно нападом на принципи демократії, свободи, міжнародний порядок, який базується на цінностях, – сказав під час нагородження депутат Бундестагу Кай Вегнер. – Бенда не стала відвертатися, коли її Батьківщині загрожували, загрожували її суверенітету, незалежності українського народу. Вона пішла боротися з цінності всіма своїми силами. Вона своєю мужньою участю зробила внесок у те, щоби щось протиставити агресору та систематичним порушенням прав людини. Вона заплатила за це високу ціну, але не відступила під важким ударом, знайшла нову мужність і мотивує інші жертви, підтримує їх своїм оптимізмом.

Повідомляється, що колега Вегнера, німецький депутат Крістіан Шмідт зі свого боку зазначив, що відповідальність європейців, особливо німців – зробити так, щоб у Європі не було більше агресії.

Будь то узурпація Криму чи насильницька узурпація Луганська і Донецька – такого не повинно бути. Територіальний суверенітет України має бути відновлений, – заявив політик.

Ця нагорода вручається практично кожного року між 10 і 14 грудня – на День прав людини. Директорка музею заснувала медаль імені свого покійного чоловіка – доктора Райнера Гільдебрандта (німецького історика і публіциста, учасника антифашистського руху Опору, засновника Музею муру та одного з засновників Бойової групи проти нелюдськості) – у 2004 році.

Відтоді її лауреатами ставали президент німецького Червоного Хреста, колишній міністр МВС ФРН, прем’єр Ізраїлю Іцхак Рабін, Йоко Оно, дружина Хосні Мубарака Сюзанне, китайські та кубинські активісти, засуджені у своїх країнах, генерал Люсіус Клей, який очолював адміністрацію американської зони окупації післявоєнної Німеччини, вважається засновником берлінського повітряного мосту. Дехто з цих людей нагороджений посмертно.