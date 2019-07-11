Екологи відібрали проби води у Вишенському озері через загибель рибис



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати відібраних проб обіцяють оприлюднити найближчим часом

Спеціалістами Державної екологічної інспекцієї у Вінницькій області спільно з працівниками головним управлінням Держпродспоживслужби регіону здійснили повторний виїзд на Вишенське озеро щодо факту загибелі риби.

Про це повідомляють у Державній екологічні інспекції Вінниччини.

Cпеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю взятий відбір проб поверхневих вод верхнього та нижнього Вишенських озер.

Згідно показників вимірювань, зафіксованих приладом, верхнє озеро температура 20,1°С та 19,8°С, розчинений кисень 12,6 та 11,08 мг/л.

Нижнє – 19,1°С та 20,4°С, розчинеий кисень 11,42 та 7,5 мг/л. (при нормі не менше 4).

Про результати інших аналізів буде проінформовано додатково.

Крім того, повідомляємо, що за результатами інструментально-лабораторних досліджень здійснених 4 липня перевищень забруднюючих речовин не було виявлено.