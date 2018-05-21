Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Вінницькі поліцейські приїдуть на допомогу столичним колегам
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Поліцейські охоронятимуть порядок на матчах Ліги чемпіонів УЄФА
100 працівників поліції Вінниччини надаватимуть допомогу київським колегам у забезпеченні публічної безпеки та порядку під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018.
Готовність вінницьких поліцейських до несення служби особисто перевірив начальник обласного главку Юрій Педос.
Генерал особисто провів інструктаж та стройовий огляд поліцейських, задіяних на охорону публічного порядку в м. Києві під час фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Інструктаж відбувся на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
З 23 по 27 травня 100 працівників вінницької поліції охоронятимуть правопорядок під час футбольних матчів в столиці.
Начальник ГУНП Юрій Педос наголосив підлеглим на неухильному дотриманні дисципліни, сумлінному виконанні службових обов'язків, великій відповідальності, яка покладається на кожного поліцейського, оскільки від цього напряму залежить безпека, життя та здоров’я учасників заходів міжнародного масштабу.