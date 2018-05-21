Фінал Ліги чемпіонів у Києві. Вінницькі поліцейські приїдуть на допомогу столичним колегам

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Поліцейські охоронятимуть порядок на матчах Ліги чемпіонів УЄФА

100 працівників поліції Вінниччини надаватимуть допомогу київським колегам у забезпеченні публічної безпеки та порядку під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018.

Готовність вінницьких поліцейських до несення служби особисто перевірив начальник обласного главку Юрій Педос.

Генерал особисто провів інструктаж та стройовий огляд поліцейських, задіяних на охорону публічного порядку в м. Києві під час фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. Інструктаж відбувся на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції у Вінницькій області .

З 23 по 27 травня 100 працівників вінницької поліції охоронятимуть правопорядок під час футбольних матчів в столиці.