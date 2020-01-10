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    Хлопця, який колов голкою жінок у Вінниці, залишили під вартою до 8 березня

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    Хлопця, який колов голкою жінок у Вінниці, залишили під вартою до 8 березня

    9 січня у Вінницькому апеляційному судді відбулося чергове засідання у справі «вінницького колія»

    22-річний хлопець заради розваги колов жінок у Вінниці голкою від шприца у квітні 2019 року. Судді вирішили продовжити йому термін перебування під вартою на 60 діб, до 8 березня. 

    Працівники Феміди також скасували ухвалу першої інстанції про повернення обвинувального акта прокурору та направили останній документ до міського суду.

    «Колію» – 22 роки. Його обвинувачують, зокрема, у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження та хуліганстві. Як встановило слідство, минулої весни на вулицях міста хлопець штрикав вінничанок голкою для шприца. Від його розваги потерпіло одиннадцать осіб, серед яких – троє неповнолітніх», - йдеться у повідомленні.

    Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі. Затримали зловмисника у травні минулого року. 

    Джерело: Vinbazar

    суд кримінал Вінниця
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