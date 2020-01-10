Суд знову продовжив арешт «мінеру» моста Метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексію Бельку загрожує до семи років позбавлення волі

Олексій Белько перебуватиме під вартою до 16 лютого

Дніпровський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою ветерану АТО Олексію Бельку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро.

Таке рішення суд ухвалив у четвер, 9 січня 2020 року.

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 лютого 2020 року. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Крім того, суд за клопотанням прокурора продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 17 лютого 2020 року.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень. Станом на 9 січня 2020 року застава не внесена.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей : волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.