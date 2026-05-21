Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, а енергетики готуються до можливих ускладнень
У Києві та Київській області вже третю добу поспіль вирує масштабна негода. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що складні погодні умови можуть призвести до порушення роботи енергетичних підприємств регіону. Про це повідомляє «Главком».
Наразі у столиці триває дощ, який подекуди супроводжується грозами.
Перед початком зливи мешканці лівого берега столиці зафіксували шквальні пориви вітру. У місцевих пабліках та соцмережах кияни активно ділилися кадрами урагану, жартуючи, що сильний вітер на вулиці «ледь не здував домашніх тварин».
Через сильні пориви вітру на вул. Вересневій у Дарницькому районі дерево впало прямо на автівку, його вирвало разом із коренем, який був під сусідньою припаркованою машиною.
Також не працює фунікулер через падіння дерева на дроти, наразі наслідки ліквідовують.
Тим часом у Вишгороді та Вишгородському районі пройшов град.
Через надмірну кількість опадів частину регіону вже почало підтоплювати. Зокрема, очевидці повідомляють про велику кількість води на Набережній вулиці у Вишгороді.
Через затяжні грози, град та пориви вітру є високий ризик пошкодження ліній електропередач та аварійних відключень. Фахівці закликають мешканців Київщини бути готовими до можливих перебоїв зі світлом, а також просять:
- не паркувати автомобілі під деревами та великими рекламними щитами;
- щільно закривати вікна у будинках;
- триматися подалі від розлогих крон та металевих конструкцій на вулиці.
За прогнозами метеорологів, нестабільна погода у столичному регіоні утримуватиметься й найближчим часом.
Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня та 20 травня.
Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.
