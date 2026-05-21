Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер

Ірина Міллер
Небо у Києві за кілька хвилин до зливи
фото: glavcom.ua
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, а енергетики готуються до можливих ускладнень

У Києві та Київській області вже третю добу поспіль вирує масштабна негода. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що складні погодні умови можуть призвести до порушення роботи енергетичних підприємств регіону. Про це повідомляє «Главком».

Наразі у столиці триває дощ, який подекуди супроводжується грозами.

Перед початком зливи мешканці лівого берега столиці зафіксували шквальні пориви вітру. У місцевих пабліках та соцмережах кияни активно ділилися кадрами урагану, жартуючи, що сильний вітер на вулиці «ледь не здував домашніх тварин».

Через сильні пориви вітру на вул. Вересневій у Дарницькому районі дерево впало прямо на автівку, його вирвало разом із коренем, який був під сусідньою припаркованою машиною.

На Вересневій у Дарницькому районі дерево впало прямо на автівку
фото: соцмережі

Також не працює фунікулер через падіння дерева на дроти, наразі наслідки ліквідовують.

Через негоду зупинився фунікулер
скриншот відео

Тим часом у Вишгороді та Вишгородському районі пройшов град.

Град у Вишгороді 21 травня 2026 року
фото: glavcom.ua
Град на Київщині
фото: соцмережі

Через надмірну кількість опадів частину регіону вже почало підтоплювати. Зокрема, очевидці повідомляють про велику кількість води на Набережній вулиці у Вишгороді.

Через затяжні грози, град та пориви вітру є високий ризик пошкодження ліній електропередач та аварійних відключень. Фахівці закликають мешканців Київщини бути готовими до можливих перебоїв зі світлом, а також просять:

  • не паркувати автомобілі під деревами та великими рекламними щитами;
  • щільно закривати вікна у будинках;
  • триматися подалі від розлогих крон та металевих конструкцій на вулиці.

За прогнозами метеорологів, нестабільна погода у столичному регіоні утримуватиметься й найближчим часом.

Нагадаємо, різке погіршення погодних умов у Києві та області спостерігалося протягом останніх двох днів 19 травня та 20 травня.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

