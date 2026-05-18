Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних

У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті

«Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою»

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео, яке поширюється у мережі та містить інформацію про нібито неналежні умови перебування військовозобов’язаних у приміщеннях ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності та має ознаки маніпулятивного характеру, спрямованого на дискредитацію діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП Вінницької області не мають жодного відношення до подій, відображених у зазначеному відео, а також до умов чи обставин, які в ньому демонструються. Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою», – йдеться у повідомленні.

ТЦК зазначає, що «розміщення військовослужбовців та військовозобов’язаних здійснюється виключно у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства та встановленими вимогами щодо забезпечення їх перебування».

«Наголошуємо, що в умовах воєнного стану та збройної агресії проти України подібні матеріали можуть бути елементами інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій», – додається у заяві.

Раніше у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику показували пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.

Раніше у Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою.