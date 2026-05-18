Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті
фото: соцмережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою»

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео, яке поширюється у мережі та містить інформацію про нібито неналежні умови перебування військовозобов’язаних у приміщеннях ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

«Зазначена інформація не відповідає дійсності та має ознаки маніпулятивного характеру, спрямованого на дискредитацію діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК та СП Вінницької області не мають жодного відношення до подій, відображених у зазначеному відео, а також до умов чи обставин, які в ньому демонструються. Приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до ТЦК та СП та не використовуються структурою», – йдеться у повідомленні.

ТЦК зазначає, що «розміщення військовослужбовців та військовозобов’язаних здійснюється виключно у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства та встановленими вимогами щодо забезпечення їх перебування».

«Наголошуємо, що в умовах воєнного стану та збройної агресії проти України подібні матеріали можуть бути елементами інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій», – додається у заяві.

Раніше у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику показували пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.

Раніше у Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою.

Читайте також:

Теги: ТЦК Вінниця військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік наразі перебуває у вкрай важкому стані, до того – був у комі
У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився
9 травня, 17:59
Медики кілька днів боролися за його життя у критичному стані
У Вінниці помер підліток, якого вдарило струмом на даху потяга
8 травня, 05:51
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
7 травня, 19:40
Група осіб пошкодила вікна автомобіля
В Одесі група людей напала на авто ТЦК, троє військовозобов’язаних втекли
5 травня, 18:53
Усі обставини інциденту встановлюються
У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК, є травмовані
4 травня, 19:37
Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
4 травня, 14:45
ДБР викрило схему ухилення від мобілізації у ТЦК на Миколаївщині
Втручалися в «Оберіг» і «знімали» з мобілізації. ДБР викрило посадовців ТЦК
28 квiтня, 11:52
В Одесі 21 квітня було затримано представників ТЦК та СП і поліцейського, які підозрюються у вимаганні коштів
Справа про вимагання $30 тис.: суд обрав запобіжні заходи військовим ТЦК в Одесі
23 квiтня, 17:17
СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
21 квiтня, 16:39

Новини

Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні
У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні
Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків
Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua