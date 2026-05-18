В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих

У 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях
Усі випадки – це штами, передаються від гризунів до людини

У 2025 році в Україні зафіксували 436 випадків зараження хантавірусом, а за перші три місяці 2026 року – ще 63. Найбільше випадків інфікування за останні три роки виявили в Сумській, Львівській та Чернігівській областях. Про це в Центрі громадського здоров'я повідомили у відповідь на запит hromadske, передає «Главком».

Так, у 2025 році фахівці виявили 436 випадків зараження хантавірусом, і 428 з них були у Сумській області, ще по два – у Львівській та Чернігівській, та по одному – у Харківській та Черкаській областях. За перші три місяці 2026 року уже було 63 випадки хантавірусу, з них 58 – у Сумській, три – у Чернігівській та по одному – у Кіровоградській та Вінницькій областях.

Зазначається, що у 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях. Проте у Центрі наголошують, що усі ці випадки – це штами, передаються від гризунів до людини. А штам хантавірусу Andes, який здатен поширюватися від людини до людини, на території України не фіксували ще ніколи.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінює глобальний ризик хантавірусу для здоров’я населення як низький. Попри спалах інфекції на одному з пасажирських суден, загроза масштабного поширення хвороби відсутня. 

«Главком» писав, що підступність хантавірусної інфекції полягає в тому, що на ранніх етапах вона має вигляд як звичайна застуда, ГРВІ або грип, що часто ускладнює своєчасну діагностику. Специфічних ліків від хантавірусу немає, тому успіх лікування залежить від того, наскільки швидко людина звернеться по медичну допомогу.

