На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин

Понад 180 тисяч сімей Київщини знову зі світлом: енергетики працюють у посиленому режимі після шторму

Станом на ранок 27 квітня без електроенергії залишаються 20 тисяч родин у Київській області. Для ліквідації наслідків негоди працюють 60 бригад. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні мережі, інформує «Главком»

«Понад 180 тисяч сімей Київщини вже зі світлом. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання на Київщині після негоди», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через сильний вітер дерева і гілки падали на лінії електромереж. Це призвело до обривів і пошкоджень. Зранку в регіоні 20 тис. сімей без світла. У частині районів наразі відпрацьовують окремі заявки.

Нагадаємо, сильна негода спричинила значні руйнування в Україні. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області. Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. Троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.

У патрульній поліції нагадують, що різкі пориви вітру можуть:

ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах

спричинити бокове зміщення автомобіля

піднімати пил та сміття, знижуючи видимість

пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Рекомендації для водіїв:

знижувати швидкість та підтримувати рівномірний рух без різких маневрів

збільшувати дистанцію до інших транспортних засобів

вмикати ближнє світло фар для кращої видимості

уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань

бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки – там вітер відчутно сильніший.

Рекомендації для пішоходів:

не знаходитися поруч із деревами, шаткими конструкціями та об'єктами, які вітер може зрушити або перекинути

обережно рухатися повз споруди – сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети

переходити дорогу лише у встановлених місцях та обов'язково переконатися, що водії вас помітили.

На сьогодні, 27 квітня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі 27 та 28 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2°С, які можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Через такі погодні умови у місті був оголошений жовтий рівень небезпеки.