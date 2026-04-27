На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
Понад 180 тисяч сімей Київщини знову зі світлом: енергетики працюють у посиленому режимі після шторму
Станом на ранок 27 квітня без електроенергії залишаються 20 тисяч родин у Київській області. Для ліквідації наслідків негоди працюють 60 бригад. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні мережі, інформує «Главком»
«Понад 180 тисяч сімей Київщини вже зі світлом. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання на Київщині після негоди», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через сильний вітер дерева і гілки падали на лінії електромереж. Це призвело до обривів і пошкоджень. Зранку в регіоні 20 тис. сімей без світла. У частині районів наразі відпрацьовують окремі заявки.
Нагадаємо, сильна негода спричинила значні руйнування в Україні. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області. Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. Троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.
У патрульній поліції нагадують, що різкі пориви вітру можуть:
- ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах
- спричинити бокове зміщення автомобіля
- піднімати пил та сміття, знижуючи видимість
- пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.
Рекомендації для водіїв:
- знижувати швидкість та підтримувати рівномірний рух без різких маневрів
- збільшувати дистанцію до інших транспортних засобів
- вмикати ближнє світло фар для кращої видимості
- уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань
- бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки – там вітер відчутно сильніший.
- Рекомендації для пішоходів:
- не знаходитися поруч із деревами, шаткими конструкціями та об'єктами, які вітер може зрушити або перекинути
- обережно рухатися повз споруди – сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети
- переходити дорогу лише у встановлених місцях та обов'язково переконатися, що водії вас помітили.
На сьогодні, 27 квітня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вночі 27 та 28 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2°С, які можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Через такі погодні умови у місті був оголошений жовтий рівень небезпеки.
