Вінниччина: підліток на мопеді збив 13-річну дівчинку

Наталія Порощук
У селищі Тиврів 15-річний водій вчинив ДТП
фото: Національна поліція
У селищі Тиврів на Вінниччині 15-річний водій мопеда Honda збив 13-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину. Це сталося 19 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Унаслідок ДТП потерпіла отримала травми та після надання медичної допомоги відпущена додому. Керманич мопеда освідований – тверезий», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

До слова, Святошинський районний суд столиці оголосив обвинувальний вирок 23-річному водію, який у липні 2023 року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один нацгвардієць загинув на місці, інший дістав травми середнього ступеня важкості.

Як повідомлялося, у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок ДТП загинув чоловік, постраждала жінка.

Вінниччина: підліток на мопеді збив 13-річну дівчинку
Негода не відступає. Синоптики попередили про небезпеку в деяких регіонах 21 травня
У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
