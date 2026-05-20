Вінниччина: підліток на мопеді збив 13-річну дівчинку

У селищі Тиврів на Вінниччині 15-річний водій мопеда Honda збив 13-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину. Це сталося 19 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Унаслідок ДТП потерпіла отримала травми та після надання медичної допомоги відпущена додому. Керманич мопеда освідований – тверезий», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

До слова, Святошинський районний суд столиці оголосив обвинувальний вирок 23-річному водію, який у липні 2023 року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один нацгвардієць загинув на місці, інший дістав травми середнього ступеня важкості.

Як повідомлялося, у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок ДТП загинув чоловік, постраждала жінка.