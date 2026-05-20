Негода не відступає. Синоптики попередили про небезпеку в деяких регіонах 21 травня

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У низці областей очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 21 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 21 травня в південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошує Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, 20 травня на території Київської області та столиці прогнозується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, а вдень очікуються сильні грози. Фахівці оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств регіону.

Зокрема, 19 травня Київ накрила негода. Темне небо столиці освітлювали потужні спалахи блискавки.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.