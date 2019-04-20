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    Єврейські громади Вінниччини розпочали святкування свята Песах

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    19 квітня ввечері в іудеїв розпочалося свято Песах, яке триватиме до 27 квітня.

    Песах – одне з центральних іудейських свят, присвячене Виходу євреїв з Єгипту.

    Начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Ігор Салецький завітав до синагоги м. Вінниці та  привітав єврейську громаду зі світлим святом.

    У багатоконфесійній та багатонаціональній Україні єврейський народ робить вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства, яке ґрунтується на відвічних цінностях, які є спільні для всіх віровчень.-наголосив у вітальному слові  Ігор Салецький.-  Побудова толерантного вітчизняного духовного простору, утвердження  загальнолюдських цінностей, як вищої і невід’ємної властивості національної культури, мають стати нашим спільним надбанням.

    Представник органів державної влади побажав всім членам єврейської  громади здоров’я, добра, злагоди, добробуту та миру, щоб у ці святкові дні душі і серця наповнювалися радістю, вірою та любов’ю.

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