Єврейські громади Вінниччини розпочали святкування свята Песах



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19 квітня ввечері в іудеїв розпочалося свято Песах, яке триватиме до 27 квітня.

Песах – одне з центральних іудейських свят, присвячене Виходу євреїв з Єгипту.

Начальник управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації Ігор Салецький завітав до синагоги м. Вінниці та привітав єврейську громаду зі світлим святом.

У багатоконфесійній та багатонаціональній Україні єврейський народ робить вагомий внесок у розбудову громадянського суспільства, яке ґрунтується на відвічних цінностях, які є спільні для всіх віровчень.-наголосив у вітальному слові Ігор Салецький.- Побудова толерантного вітчизняного духовного простору, утвердження загальнолюдських цінностей, як вищої і невід’ємної властивості національної культури, мають стати нашим спільним надбанням.

Представник органів державної влади побажав всім членам єврейської громади здоров’я, добра, злагоди, добробуту та миру, щоб у ці святкові дні душі і серця наповнювалися радістю, вірою та любов’ю.