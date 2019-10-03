Майже 5 тис. суб’єктів господарювання Вінниччини забезпечують належне обслуговування власних газових мереж новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Належне технічне обслуговування мереж – запорука надійного та безпечного газопостачання

Суб’єкти господарювання Вінниччини, які споживають природний газ, забезпечують належне технічне обслуговування власних газових мереж. В регіоні нараховується понад 4,8 тис. таких споживачів. З них на 3,3 тис. об’єктів обслуговування мереж на договірних засадах здійснює АТ «Вінницягаз».

Газові мережі діючих підприємств, установ та організації регіону, які споживають природний газ, охоплені технічним обслуговуванням відповідно до вимог чинного законодавства, на умовах вільного ринку. Компанія постійно взаємодіє з кожним клієнтом.

«Щодо кожного об’єкта складені акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Таким чином чітко визначена точка, до якої за стан мереж відповідають власники, та де починається зона відповідальності Оператора ГРМ» - пояснює директор з капітального будівництва Василь Яворовський.

Технічне обслуговування систем газопостачання передбачає їх огляд, приладове обстеження, перевірку та випробування на щільність, перевірку роботи засобів безпеки, усунення витоків і технічне обслуговування складових систем газопостачання (газопроводів, відключаючих пристроїв, ізолюючих фланцевих з'єднань, газорегулюючого та газоспоживаючого обладнання）тощо.

АТ «Вінницягаз» звертає увагу усіх суб’єктів господарювання, які мають намір газифікувати власні об’єкти або уже перебувають в стадії газифікації, на необхідності забезпечення належного технічного обслуговування мереж. Послуги надаються на умовах вільного ринку. Належне технічне обслуговування мереж – запорука надійного та безпечного газопостачання.