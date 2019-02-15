Мера Могилева-Подільського суд відправив під нічний домашній арешт



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Петро Бровко був мером прикордонного Могилева-Подільського близько 20 років

Бровка підозрюють у хабарництві

Вінницький міський суд відправив під нічний домашній арешт строком на 60 днів міського голову міста Могилів-Подільський Петра Бровку.

Про це 15 лютого повідомляє прес-служба суду.

Відзначається, що слідчий суддя 14 лютого розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу.

Високопосадовця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За версією слідства, Бровко разом з начальником земельного відділу міськради домовився про хабар у 15 тисяч доларів від чоловіка, для виділення йому 0,3 га земельної ділянки під забудову.

31 січня оперативники затримали начальника земельного відділу Могилів-Подільської міськради під час отримання першої частини хабара в 7,5 тисяч доларів.

1 лютого спільнику Бровка повідомили про підозру за ч.3 ст.368 ККУ і обрали запобіжний захід у вигляді застави в сумі 228 тисяч гривень.

8 лютого меру Могилева-Подільського.оголосили підозру.

Петро Петрович Бровко (1960 р. н.) був мером прикордонного Могилева-Подільського у сукупності близько 20 років.

Згідно з декларацією за 2017 рік, Петро Бровко володів 5-ма квартирами, нежитловим приміщенням і земельною ділянкою на 1356 кв. м у своєму місті, а також авто Land Rover (Range Rover).

За 2017 рік Бровко отримав 605 тисяч гривень зарплати і 910 тисяч гривень від продажу рухомого майна.

У квітні минулого року Бровко придбав 2902 га землі вартістю 628,7 тисячі гривень, а в серпні – автомобіль Mercedes-Benz (G55 AMG) за 420 тисяч гривень.