Мешканців Вінниччині знову попереджають про складні погодні умови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штормове попередження!

В Україні знову попереджають про потенційно небезпечні погодні умови, зокрема й на Вінниччині.



Сьогодні по всій країні, окрім північних областей, будуть продовжуватися пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У ДСНС радять щільно зачинити вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні. Крім цього, на вулиці рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Вчора ж на Вінниччині, через сильні пориви вітру, валилися дерева та зривало дахи у будівлях, зокрема з житлового будинку та з новобудови.

Окрім цього, вчора, через складні погодні умови у Вінниці тимчасово відключили воду, а зранку був ускладнений рух громадського транспорту.

Джерело: VЕЖА