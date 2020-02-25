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    Мешканців Вінниччині знову попереджають про складні погодні умови

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    Мешканців Вінниччині знову попереджають про складні погодні умови

    Штормове попередження!

    В Україні знову попереджають про потенційно небезпечні погодні умови, зокрема й на Вінниччині.

    Сьогодні по всій країні, окрім північних областей, будуть продовжуватися пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    У ДСНС радять щільно зачинити вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні. Крім цього, на вулиці рекомендують триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Вчора ж на Вінниччині, через сильні пориви вітру, валилися дерева та зривало дахи у будівлях, зокрема з житлового будинку та з новобудови.

    Окрім цього, вчора, через складні погодні умови у Вінниці тимчасово відключили воду, а зранку був ускладнений рух громадського транспорту.

    Джерело: VЕЖА

    ДСНС Вінниччина
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