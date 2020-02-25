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    Сім перших місць здобули вінницькі спортсмени на чемпіонаті області з сумо

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    ілюстративне фото - Сім перших місць здобули вінницькі спортсмени на чемпіонаті області з сумо
    ілюстративне фото

    Спортивне свято відбулос на Вінниччині

    У Вінниці відбувся чемпіонат області з сумо серед дітей до 12 років.

    У змаганнях взяли участь 3 команди: м. Бершадь, м. Бар та міська дитячо-юнацька спортивна школа №5. Загалом – 72 учасника, з них 25 – вихованці МДЮСШ №5, які вибороли: 7 – І місць, 10 – ІІ місць та 8 – ІІІ місць.

    Перші місця посіли: Кіра Базюк, Олександра Рудніцька, Ілля Правосудов, Оксана Лісневич, Нікіта Нечепарук, Дмитро Ружанський, Діана Білаш.

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