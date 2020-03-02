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    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)

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    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)

    20-річна студентка стала володаркою титулу і корони

    1 березня відбувся фінал конкурсу «Міс Вінниця 2020». Традиційно, захід проходив у театрі імені Садовського. За корону і титул змагалися 16 красунь.

    Дівчата дефілювали на сцені у дизайнерських образах, в купальних та вечірніх сукнях.

    Спеціальним гостем став співак Ivan NAVI. Цьогоріч організатори приготували сюрприз для глядачів – світлове шоу.

    До складу зіркового журі увійшла «Міс Україна 2019» Маргарита Паша, вона й оголошувала ім’я головної вінницької красуні.

    Звання «Міс Вінниця 2020» та «Міс глядацьких симпатій» отримала Оксана Коломієць (№10).

    Рівноправні титули «Віце-Міс Вінниця 2020» вручили Олександрі Щуренко та Ірині Спартул.

    Про «Міс Вінниця 2020» Оксана Коломієць відомо, що їй 20 років. Вона – студентка Вінницького торговельно-економічного інституту. Дівчина зізналася, що найважче для неї було схуднути – мінус 6 кілограмів з дня кастингу.

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    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)
    «Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)

    «Я справді розплакалася, коли оголошували ім’я переможниці. Коли я йшла на кастинг, звісно, як і всі, хотіла перемогти. Але гарних дівчат було дуже багато. Якщо чесно, то в період підготовки я так працювала над собою, щоб десь в глибині душі сподівалася, що всі старання недаремні. Я дуже рада», - сказала Оксана.

    Джерело: vinnitsa.info

    конкурс Вінниця жінка
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