«Міс Вінниця-2020»: обрано найчарівнішу вінничанку (фоторепортаж)



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20-річна студентка стала володаркою титулу і корони

1 березня відбувся фінал конкурсу «Міс Вінниця 2020». Традиційно, захід проходив у театрі імені Садовського. За корону і титул змагалися 16 красунь.

Дівчата дефілювали на сцені у дизайнерських образах, в купальних та вечірніх сукнях.

Спеціальним гостем став співак Ivan NAVI. Цьогоріч організатори приготували сюрприз для глядачів – світлове шоу.

До складу зіркового журі увійшла «Міс Україна 2019» Маргарита Паша, вона й оголошувала ім’я головної вінницької красуні.

Звання «Міс Вінниця 2020» та «Міс глядацьких симпатій» отримала Оксана Коломієць (№10).

Рівноправні титули «Віце-Міс Вінниця 2020» вручили Олександрі Щуренко та Ірині Спартул.

Про «Міс Вінниця 2020» Оксана Коломієць відомо, що їй 20 років. Вона – студентка Вінницького торговельно-економічного інституту. Дівчина зізналася, що найважче для неї було схуднути – мінус 6 кілограмів з дня кастингу.

«Я справді розплакалася, коли оголошували ім’я переможниці. Коли я йшла на кастинг, звісно, як і всі, хотіла перемогти. Але гарних дівчат було дуже багато. Якщо чесно, то в період підготовки я так працювала над собою, щоб десь в глибині душі сподівалася, що всі старання недаремні. Я дуже рада», - сказала Оксана.

Джерело: vinnitsa.info