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    Новини

    Мокрий сніг, сильний вітер, хуртовини та ожеледицю прогнозують на Вінниччині

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    Мокрий сніг, сильний вітер, хуртовини та ожеледицю прогнозують на Вінниччині

    Погіршення погодних умов у регіоні

    За  інформацією Вінницького обласного центру з гідрометеорології 6 лютого очікується ускладнення погодних умов: сніг, утворення снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

    Існує висока ймовірність порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (І рівень загрози, жовтий), ускладнення роботи підприємств енергетики та комунального господарства.

    У зв’язку з цим необхідно:

    • власникам автомобільного транспорту по можливості утримуватись від поїздок;
    • вибирати швидкісний режим, який забезпечує своєчасне гальмування;
    • не залишати автомобільний транспорт на узбіччі чи проїжджій частині, що перешкодить роботі снігоприбиральної техніки;
    • надавати допомогу пристарілим і хворим людям, які вимушено знаходяться на вулиці;
    • обережно поводитись у зоні пролягання електромереж. У разі виявлення обриву електродротів негайно повідомити районні-міські електромережі та сусідів; забезпечити охорону обірваного проводу до прибуття ремонтної бригади.
    прогноз погоди Вінниччина
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