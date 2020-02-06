Мокрий сніг, сильний вітер, хуртовини та ожеледицю прогнозують на Вінниччині



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Погіршення погодних умов у регіоні

За інформацією Вінницького обласного центру з гідрометеорології 6 лютого очікується ускладнення погодних умов: сніг, утворення снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Існує висока ймовірність порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (І рівень загрози, жовтий), ускладнення роботи підприємств енергетики та комунального господарства.

У зв’язку з цим необхідно:

власникам автомобільного транспорту по можливості утримуватись від поїздок;

вибирати швидкісний режим, який забезпечує своєчасне гальмування;

не залишати автомобільний транспорт на узбіччі чи проїжджій частині, що перешкодить роботі снігоприбиральної техніки;

надавати допомогу пристарілим і хворим людям, які вимушено знаходяться на вулиці;