На Вінниччині чоловік намагався вбити свого односельця



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Слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який намагався вбити односельця

За підозрою у замаху на вбивство 57-річного жителя Калинівського району поліція затримала його односельця.

Третього лютого під час конфлікту 38-річний підозрюваний вдарив ножем старшого чоловіка в груди. Потерпілий перебуває у лікарні.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника калинівської поліції Олександра Короля, слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що конфлікт між чоловіками виник через колишню дружину молодшого.Під час суперечки, яка сталась близько першої години ночі на одній із вулиць села Дружелюбівка, 38-річний зловмисник ножем вдарив односельця ножем у груди, травмувавши легені і серце.

57-річний потерпілий госпіталізований до реанімаційного відділення калинівської лікарні.

До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). За таке правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.