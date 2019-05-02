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    На Барщині вітали столітню ювілярку

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    На Барщині вітали столітню ювілярку

    Із подарунками прийшли посадовці та родина

    У селі Володіївці Барського району на Вінниччині мешкає 100-літня довгожителька. Це – Ганна Трикозюк, повідомляє райдержадміністрація.

    Ювілярку вітали 26 квітня  очільники Барського району, представники районної організації ветеранів, місцеві підприємці.

    «…все своє життя вона трудилася, не покладаючи рук. Працювала і в ланці, і на фермі. Ніякої роботи не цуралася. Бо в багатодітній сім’ї, де вона виростала, синів і дочок змалечку привчали до праці. А було їх восьмеро, Ганна – найстарша», - йдеться у повідомленні РДА.

    Наразі бабусею Ганною опікується небога.

    Джерело: i-vin.info

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