На Барщині вітали столітню ювілярку



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Із подарунками прийшли посадовці та родина

У селі Володіївці Барського району на Вінниччині мешкає 100-літня довгожителька. Це – Ганна Трикозюк, повідомляє райдержадміністрація.

Ювілярку вітали 26 квітня очільники Барського району, представники районної організації ветеранів, місцеві підприємці.

«…все своє життя вона трудилася, не покладаючи рук. Працювала і в ланці, і на фермі. Ніякої роботи не цуралася. Бо в багатодітній сім’ї, де вона виростала, синів і дочок змалечку привчали до праці. А було їх восьмеро, Ганна – найстарша», - йдеться у повідомленні РДА.

Наразі бабусею Ганною опікується небога.

Джерело: i-vin.info