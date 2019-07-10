На частині вулиці Данили Нечая буде обмежено рух транспорту



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З 10 по 17 липня щоночі будуть проводитися ремонтні роботи

У Вінниці по вулиці Данила Нечая розпочинається прокладання мережі водовідведення для приватного сектору.

Враховуючи те, що ця вулиця магістральна, переважна більшість робіт буде проводитись вночі.

У зв’язку з цим, протягом тижня з 21:00 10 липня до 7:00 17 липня щоночі буде обмежено рух транспорту по вулиці Данили Нечая від перехрестя з вулицею Степовою до перехрестя з провулком Костя Широцького.