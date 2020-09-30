На площі Гагаріна почнуть тестувати роботу світлофорів



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Про зміни дорожнього руху у місті

На перехресті вулиць Пирогова – Соборна – Хмельницьке шосе (площа Гагаріна) змінили схему дорожнього руху. Тут встановили світлофори, змінили дорожню розмітку, нанесли нові пішохідні переходи та розмістили дорожні знаки. У перших числах жовтня розпочнуть тестувати роботу світлофорів.

Автори проєкту, урбаністи з компанії ТОВ «Урбан Прогрес» з Івано-Франківська, кажуть, що таке регулювання дасть можливість комфортно та безпечно перетинати перехрестя усім учасникам руху.

«Запустити об’єкт плануємо в перших числах жовтня. Роботу світлофорів коригуватимемо в залежності від трафіку руху транспорту. У тестовому режимі світлофорні об’єкти працюватимуть місяць», – зазначив в.о. директора Вінницького КП «СМЕД ОДР» Сергій Чернов.

Площа Гагаріна – важливий транспортний вузол міста, через який проходить переважна більшість маршрутів громадського транспорту і який має досить високу аварійність. Архітектори зазначають, що це перехрестя є одним із найскладніших у місті. Нова організація руху підвищить безпеку, створить пішохідні зв'язки з одним із символів міста «Аркою», а також дасть можливість додатково озеленити площу.