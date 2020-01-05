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    На пошті у Вінниці затримали чоловіка, який перебував у розшуку столичної поліції

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    На пошті у Вінниці затримали чоловіка, який перебував у розшуку столичної поліції

    Поліцейські ТОР виявили та затримали чоловіка, який перебуває у розшуку поліції Києва та підозрюється у вчиненні двох злочинів.

    У Вінниці на одному з поштових відділень, що на вулиці Трамвайній, виник конфлікт між чоловіком та працівниками пошти. Трапилось це 2-го січня, близько 19-ї години. Працівники відділення викликали поліцію.

    Про це пише прес-служба Патрульної поліції Вінницької області.

    Прибувши на місце події, патрульні поліцейські роти тактико-оперативного реагування виявили там 44-річного чоловіка.

    Перевіривши його по базі даних, інспектори встановили, що правопорушник перебуває у розшуку поліції міста Києва та підозрюється у вчиненні двох злочинів: втручання в діяльність судових органів та хуліганство.

    Патрульні доставили чоловіка до відділку та повідомили ініціатора розшуку.

    Національна поліція України кримінал Вінниця
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