На пошті у Вінниці затримали чоловіка, який перебував у розшуку столичної поліції



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Поліцейські ТОР виявили та затримали чоловіка, який перебуває у розшуку поліції Києва та підозрюється у вчиненні двох злочинів.

У Вінниці на одному з поштових відділень, що на вулиці Трамвайній, виник конфлікт між чоловіком та працівниками пошти. Трапилось це 2-го січня, близько 19-ї години. Працівники відділення викликали поліцію.

Про це пише прес-служба Патрульної поліції Вінницької області.

Прибувши на місце події, патрульні поліцейські роти тактико-оперативного реагування виявили там 44-річного чоловіка.

Перевіривши його по базі даних, інспектори встановили, що правопорушник перебуває у розшуку поліції міста Києва та підозрюється у вчиненні двох злочинів: втручання в діяльність судових органів та хуліганство.

Патрульні доставили чоловіка до відділку та повідомили ініціатора розшуку.