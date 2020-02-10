На ремонт суду у Вінниці витратять 25 млн грн



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Апеляційний суд у Вінниці планують капітально відремонтувати

За попередніми підрахунками вартість ремонтних робіт становитиме майже 25 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду.

Голова суду Сергій Медвецький розповів, що капітально відремонтувати планують всю будівлю. Розташований Вінницький апеляційний суд за адресою вулиця Соборна, 6.

«Плануємо замінити системи опалення, водопостачання, електропостачання та вентиляції. Попередня вартість усіх робіт – близько 25 мільйонів», - зазначають у суді..

Відомо, що минулого року вже витратили майже чотири мільйони гривень на проєктну документацію капітальний ремонт покрівлі даху. Ці роботи виконало ТОВ «ЖК — Гарант» за 3 081 552 гривень. Завдяки відкритому аукціону з визначення виконавця ремонту покрівлі вдалося зекономити 607 888 гривень.

Минулого року для установи також придбали комп’ютерну техніку за майже 900 тисяч. Вагомою складовою видатків стало придбання поштових марок. На них у 2019 році витратили близько двох мільйонів гривень.