На Різдво у Вінниці буде безкоштовний проїзд

Муніципальний транспорт курсуватиме за графіком вихідного дня

Традиційно, 7 січня вінничани та гості міста не платитимуть за проїзд у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах. Як повідомив директор КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко, муніципальний транспорт курсуватиме за графіком вихідного дня. Варто відзначити, що вінничани та гості міста їздили безплатно муніципальним



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Муніципальний транспорт курсуватиме за графіком вихідного дня

Традиційно, 7 січня вінничани та гості міста не платитимуть за проїзд у трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах.

Як повідомив директор КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко, муніципальний транспорт курсуватиме за графіком вихідного дня.

Варто відзначити, що вінничани та гості міста їздили безплатно муніципальним громадським транспортом 31 грудня та 1 січня, а також 25 грудня, коли святкували Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем.

Раніше повідомлялося, що подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті потребує тривалої процедури погоджень. А тому відреагувати на подорожчання дизельного пального (на 10% за останні три місяці) маршрутчики можуть за декілька місяців.

Нагадаємо, в Україні за останні кілька місяців паливо подорожчало більш ніж на 7%. У першу чергу, експерти пов’язують це з ослабленням гривні. АМКУ вже навіть почав розслідування на предмет можливої цінової змови вітчизняних операторів.

Однак, як стверджують аналітики українського паливного ринку, претензії АМКУ до великих трейдерів швидше безпідставні і більше схожі на спробу тиску.



