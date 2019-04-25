На Великдень правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі



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Правоохоронці обстежать 935 храмів у Вінницькій області

У святкові дні до охорони публічного порядку і безпеки громадян будуть залучені 1300 працівників поліції, 50 військовослужбовців Національної гвардії України та 620 членів громадських формувань.

Вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками обстежать 935 храмів, в яких відбуватимуться святкові богослужіння.

Святкові заходи з нагоди Великодня пройдуть у 799 населених пунктах області. Планується , що в них візьме участь майже 315 тисяч громадян.

Для аналізу оперативної обстановки та координації взаємодії підрозділів Головного Управління Національної поліції У Вінницькій області ситуаційний центр працюватиме в позаплановому цілодобовому режимі.

Також чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, вибухотехнічна група поліції.