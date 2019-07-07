На Вінниччині 13-річний хлопчик наштрикнувся на арматуру під час купання в Дністрі



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Коли хлопця доправили до реанімації, з його живота стирчала залізяка

До реанімації потрапив 13-річний Максим, який наразився на арматуру під час купання в річці. Щоб урятувати життя підліткові, довелося викликати не лише медиків, а й працівників ДСНС.

Коли хлопця доправили до реанімації, з його живота стирчала залізяка. Операція із її видалення тривала кілька годин.

«Складність була в тому, що ми не знали, чи це було проникаюче поранення, чи непроникаюче. В ході операції вияснилось, що це непроникаюче поранення, тобто без ушкодження внутрішніх органів», - пояснив хірург Могилів-Подільської районної лікарні Костянтин Куба.

Друзі кажуть, що вони вчотирьох пішли купатись, а заодно пострибати з кладки в безлюдному місці, далеко від міського пляжу.

«Він стрибнув у воду, потім йшов, нога послизнулася і впав, дуже почав кричати. Ми налякалися, там хлопці старші почали кричати: викличте швидку!» - пригадує Ігор Пенчин.

«Він лежав з правої сторони, в нього штирем була пробита черевна порожнина між ребрами. Він висів своїм тілом на цій арматурі», - розповів начальник районного сектору ДСНС Могилів-Подільського Валерій Кусняк.

Аби транспортувати хлопчика до лікарні, довелось викликати рятувальників, щоб відрізати частину металевого штиря.

«Ми з різних сторін, різними способами, різали і болгаркою, і пилкою ручною, тому що лікарі заборонили витягувати«, - кажуть рятувальники.

Хоч операція пройшла успішно, рана може бути інфікована, тому Максиму зробили повторне щеплення від правця.

«Іржава арматура, стара. Звичайно, колоті рани – це ризик», - каже лікар.

Сам Максим розповідає, що дуже перелякався і не одразу зрозумів, що ним сталося. Батькам про те, що йде до Дністра, нічого не сказав, але мати відчувала, що з сином щось трапилось – а коли йому дзвонила, той вже висів на штирі, але не зізнався.

«Він півгодини, як поїхав на велосипеді кататися, думаю, подзвоню, спитаюся. Він сказав, що все добре. Я відчула, щось не то, почала знову дзвонити, але він трубки не брав», - каже Юлія Кузь.

Якщо рана буде загоюватись, Максима за кілька днів обіцяють виписати з лікарні. Хірурги віддали хлопчику металевий прут, який ледь не коштував йому життя. Хлопець каже, що збереже залізяку на згадку, а ще обіцяє більше з кладки не пірнати.