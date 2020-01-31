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    На Вінниччині 14-річний підліток скоїв смертельну ДТП

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    На Вінниччині 14-річний підліток скоїв смертельну ДТП

    Дитина скермувала автомобіль у дерево

    У селі Митки Барського району майже опівночі сталася смертельна автопригода. Про це інформує ГУ НГП у Вінницькій області.

    14-річний водій автомобіля Lada не впорався з керуванням, злетів з дороги  та зіткнувся з деревом.

    Від удару на місці помер 26-річний пасажир легковика. Неповнолітній водій та ще один 21-річний пасажир доставлені до хірургічного відділення районної лікарні.

    Поліція з’ясовує обставини пригоди, в тому числі, хто допустив дитину до керма.

    ДТП автомобіль Вінниччина
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