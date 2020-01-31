На Вінниччині 14-річний підліток скоїв смертельну ДТП



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Дитина скермувала автомобіль у дерево

У селі Митки Барського району майже опівночі сталася смертельна автопригода. Про це інформує ГУ НГП у Вінницькій області.

14-річний водій автомобіля Lada не впорався з керуванням, злетів з дороги та зіткнувся з деревом.

Від удару на місці помер 26-річний пасажир легковика. Неповнолітній водій та ще один 21-річний пасажир доставлені до хірургічного відділення районної лікарні.

Поліція з’ясовує обставини пригоди, в тому числі, хто допустив дитину до керма.