На Вінниччині 20 затриманим іноземцям оголошено про підозру



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Під час проведення операції «Мігрант» затримано 856 іноземних громадян

З 1 березня по 31 травня на території області працівники поліції спільно з прикордонниками та представниками Державної міграційної служби проводили профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», завданням яких є протидія нелегальній міграції та запобігання правопорушенням, вчинених іноземцями.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За цей період за порушення адміністративного законодавства притягнуто до відповідальності 856 іноземних громадян. Серед цих правопорушень найбільш поширеними є: порушення правил експлуатації транспортних засобів, керування автомобілем без документів, порушення правил дорожнього руху, керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення правил торгівлі на ринках, дрібне хуліганство, куріння та вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. На порушників накладено штрафи в розмірі понад 170 тисяч гривень.

Направлено 4 подання про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства в країну походження, 1 - про скасування дозволу на міграцію, 1 – на скасування посвідок на постійне проживання в Україні та 14 – про скасування посвідок на тимчасове проживання. 10 іноземним правопорушникам заборонили в’їзд в Україну, 5 – скоротили термін перебування, 102 – примусово повернуть в країну походження.

Слідчими підрозділами поліції відкрито 19 кримінальних проваджень, підозрюваними у яких є іноземні громадяни. 20 правопорушникам оголошено про підозру.