На Вінниччині адвокат погорів на хабарі у $15 тисяч

Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

У Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Адвокат був затриманий на місці правопорушення. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та



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Затримання адвоката

Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

У Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат був затриманий на місці правопорушення. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та з'ясовуються всі обставини, в тому числі проводиться обшук.

«На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання останньому запобіжного заходу», - написав Лисенко.

Затриманому загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.

Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.