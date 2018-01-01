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    На Вінниччині адвокат погорів на хабарі у $15 тисяч

    Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років
    У Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook. Адвокат був затриманий на місці правопорушення. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та
    • Сьогодні, 00:29
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    Затримання адвоката
    Затримання адвоката

    Затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років

    У Вінницькій області затримали адвоката, який вимагав хабар у сумі $15 тисяч за сприяння у непритягненні до кримінальної відповідальності.

    Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

    Адвокат був затриманий на місці правопорушення. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та з'ясовуються всі обставини, в тому числі проводиться обшук.

    «На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання останньому запобіжного заходу», - написав Лисенко.

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    Затриманому загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, у Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців.

    Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів.

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