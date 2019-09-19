На Вінниччині батько зґвалтував 12-річну доньку



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Моторошна подія сталася у Вінницькій області

У Вінницькому районі затримано 38-річного чоловіка, якому інкримінують зґвалтування своєї 12-річної доньки. Із відповідною 18 вересня до поліції звернулась дружина підозрюваного. Зараз чоловік – в ізоляторі тимчасового тримання.

«До поліції звернулась матір дівчинки з повідомленням про те, що близько 16.30 на горищі власного будинку її 38-річний чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою. На місці вчинення злочину слідчо-оперативною групою вилучені речові докази. Потерпілу дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування дитини», - повідомляє відділ комунікації поліції Вінниччини.

Правоохоронці зазначають, що чоловік на момент затримання був п’яним. Наразі він затриманий у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи).

Раніше затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.